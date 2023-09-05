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Dünya
İHA 05.09.2023 21:49

Meksika’da cinsiyet belirleme partisinde uçak düştü: 1 ölü

Meksika’daki bir cinsiyet belirleme partisinde alana pembe toz bırakarak uçan Cessna tipi küçük uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Meksika’nın Sinaloa eyaletinin Navolato şehrinde düzenlenen cinsiyet belirleme partisi faciayla sona erdi.

Bebeğin cinsiyetini açıklamak üzere partinin yapıldığı alana havadan pembe renkli toz bırakan Cessna tipi küçük uçak, kanadı kırıldıktan sonra düştü.

Cinsiyet açıklanma anında yaşanan kazadan yaralı olarak kurtarılan uçağın pilotu 38 yaşındaki Luis Angel Lopez Heras kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Partiye katılanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde uçağın parti alanına doğru alçalıp pembe tozu bıraktıktan sonra ani bir şekilde yükselişe geçtiği ardından bir kanadının kırılmasıyla düştüğü görüldü. 

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