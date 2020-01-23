Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan açıklamada, Tabasco ve Chiapas eyaletlerine doğru gelen yaklaşık 2 bin göçmenin ülkeye yasa dışı girmeye çalıştığı ve güvenlik güçlerinin buna engel olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı da açıklamasında, Tabasco'da bin 300, Chiapas'ta 800 göçmenin durdurulduğu, göçmenlerin Aile Entegre Gelişim Sistemi (DIF) kapsamında bakımlarının yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, Orta Amerika ülkelerinden her 30 dakikada bir 30 ila 35 göçmenin geldiğini kaydetti.

Göçmenlere sunulan 3 seçenek

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, dün yaptığı açıklamada, göçmenlere, sığınma başvurusunda bulunabilecekleri, Meksika'da geçici çalışma izni alabilecekleri veya ülkelerine geri dönebilecekleri şeklinde 3 seçenek sunulduğunu ifade etmişti.

Ebrard, Meksika'nın ülkeye gelen göçmenler konusunda dünyadaki en cömert ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, "Dünyadaki çok az ülkede göçmenlere, sığınacak yer veya geçici iş imkanı sunuluyor." demişti.

Meksika üzerinden ABD'ye geçiş

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Kaynak: AA