Mekke'deki Zemzem İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Haremi Şerif'te bulunan umreci ve ziyaretçiler Kadir Gecesi 2 milyon 833 bin litre zemzem suyu tüketti.

Açıklamada, Mescidi Haram'da 26 bin 634 zemzem termosu yerleştirildiği ve 7 milyon plastik bardak kullanıldığı kaydedildi.

Kabe'nin olduğu Mescidi Haram'da teravih ve ardından cemaatle kılınan teheccüt namazına yaklaşık iki milyon kişinin katıldığı vurgulandı.

Müslümanlar tarafından Haremi Şerif'in içindeki zemzem kuyusundan çıkan suyun kutsal olduğuna inanılıyor. Bu su hakkında Hazreti Muhammed'in (S.A.V) zemzemin yeryüzünün en hayırlı suyu olduğunu ve içildiği niyete göre fayda verdiğini söylediği rivayet ediliyor.

Kaynak: AA