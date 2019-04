İngiltere Başbakanı Theresa May, yarın yapılacak Brexit gündemli özel AB liderler zirvesi öncesinde, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görşecek.

Görüşmelerin Brexit'te kısa bir gecikme için gerekçe ortaya koyma girişimi olacağını belirten May'in sözcüsü ayrıca, Başbakan'ın ülkedeki muhalefetle anlaşma konusunda bir uzlaşma sağlamaya istekli olduğunu ve bağımsız bir ticaret anlaşması için iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini söyledi.

May 30 Haziran'a erteleme istemişti

Theresa May geçen hafta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesini istemişti. Ancak May, daha erken bir tarihte Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmesi halinde bu tarihi öne alma opsiyonunun da olmasını talep etmişti.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda bugüne kadar 3 kez reddedildi.

May, İngiltere'nin 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine girmek zorunda kalmadan AB'den ayrılması gerektiğini savunuyor. Ancak May Tusk'a yolladığı mektupta, her ihtimale karşı bu seçimlere de hazırlık yapıldığını belirtmişti.

İngiltere'nin AB ile vardığı son uzlaşmaya göre, ülkenin AB'den resmen ayrılma tarihi 29 Mart'tan 12 Nisan'a ertelenmişti.

AB tarafı Brexit tarihindeki herhangi bir ertelemenin ''somut gerekçesi'' olması gerektiğini açıklamıştı. Bazı AB liderleri, beklenen bu gerekçenin yeni bir referandum olabileceğinin sinyalini vermişti.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla, yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

