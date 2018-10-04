Mascot robot, Ryugu asteroidine iniş yaptı

Alman-Fransız ortak yapımı robot, dünyadan milyonlarca kilometre ötedeki bir asteroide başarılı şekilde iniş yaptı. Asteroide ait fotoğraf ve videolar göndermeye başlayan MASCOT isimli robot sayesinde, evrenin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaşıldı.

325 milyon kilometre uzaklığa gönderildi

Japon uzay aracı Hayabusa2 tarafından dünyadan yaklaşık 325 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Ryugu asteroidini incelemek için gönderilen 3 aygıttan 1'i olan MASCOT'un yan tarafında, görüntü toplamak üzere akıllı yön bulma sistemine sahip geniş açılı bir optik kamera var.

Altında bulunan bir mikroskop ise asteroidin yüzeyindeki mineralleri incelemek için tasarlandı. MASCOT ayrıca asteroit üzerindeki manyetik kuvvet ve ısıyı da ölçecek. Lityum pille çalışan robotun şarjı 16 saat süreyle çalışabiliyor. Bu süre içinde asteroit kendi etrafında 2 kez dönmüş oluyor.

Uzay aracı da asteroide iniş yapacak

Hayabusa2'nin asteroide yaklaşması 3 yıldan fazla sürdü. Çalışmanın sonlarına doğru uzay aracının da asteroide iniş yapması ve yüzeyden örnekler toplayarak dünyaya getirmesi planlanıyor.

Hayabusa2 tarafından taşınan MINERVA isimli 2 gözlem aygıtı da yaklaşık 1 aydır asteroitle ilgili veri topluyor.

Japonya'nın uzay robotu çektiği fotoğrafları Dünya'ya yollamıştı

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa2, yaklaşık 3,5 yıllık yolculuğunun ardından Dünya'dan 300 milyon kilometre uzaklıktaki Ryugu isimli asteroide ulaşmış ve dünyaya ilk fotoğrafları göndermişti.