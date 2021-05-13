Yeni Zelanda parlamentosu, ülkenin yerli halkı Maorili milletvekilinin ilginç protestosuna sahne oldu. Parlamentoda sağlık sistemine ilişkin değişikliklerin ele alındığı toplantıda Maorili milletvekili Rawiri Waititi ile diğer milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Aynı zamanda Maori Partisi Eş Başkanı olan Waititi, milletvekillerinin sağlık sistemi konusundaki fikirlerinin bölücü olduğunu öne sürdü. Vekilleri ırkçılıkla suçladı.

Parlamento Başkanı vekilin mikrofonunu kapattı

Waititi, mensubu olduğu yerli Maori halkının "sürekli hakaret yağmuruna" maruz kaldığını savundu, meclisin artık itibarını kaybettiğini söyledi. Bu suçlamanın ardından tansiyon yükseldi.

Parlamento Başkanı, vekile yerine oturmasını söyleyerek, mikrofonunu kapattı. Waititi ise Maorililerin yerel dansı olan Haka ile parlamento başkanını protesto etti.

Maorili vekil oturumdan çıkarıldı

Şarkı da söylemeye başlayan Waititi, parlamento başkanının uyarılarına aldırış etmeyince genel kurul salonundan çıkarıldı. Maorili vekil, partinin diğer Eş Başkanı Debbie Ngarewa-Packer ile salondan ayrıldı.



Waititi, daha önce de kravat yerine Maori halkına ait geleneksel bir kolye taktığı için parlamento toplantısından çıkarılmıştı.