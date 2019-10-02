Dünya
Mali'de ordu karargahlarına saldırı: 25 ölü02 Ekim 2019 Çarşamba 04:03 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 04:06
Mali'nin orta kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde iki ordu karargahına düzenlenen saldırılarda 25 askerin öldüğü, 60'ya yakın askerin kaybolduğu açıklandı.
Hükümetten yapılan açıklamada, önceki gece Boulkessi'de askeri kamp ve Mondoro'daki garnizona yapılan silahlı saldırılarda ölü sayısının arttığı belirtildi.
Açıklamada, kaza kurşunuyla ölen 2 sivilden başka 25 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin yaralandığı, 60'a yakın askerin ise kaybolduğu ifade edildi.
Askerlerin karşılık vermesiyle 15 saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Saldırıya uğrayan karargahlar birbirine 150 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Mali ordu karargahı saldırı Mopti