Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de, Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans Bakanı alıkonuldu.

Mali'de neler oluyor?

Mayıs ayından bu yana Cumhurbaşkanı Keita'nın istifasını talep eden ve çok sayıda protesto düzenleyen muhalif gruplar, diyalog çağrısına karşın geri adım atmıyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına ara buluculuk görevi üstlenen eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, M5 RFP platformuna, geçen hafta Keita ile masaya oturma teklifinde bulunmuş ancak platform öneriyi sert dille geri çevirmişti.

Muhalifler, Keita istifa edene kadar eylemlerine devam edeceğini söylerken, ECOWAS ise hiçbir şekilde Keita'nın istifasına izin verilmeyeceğinin altını çiziyor.

Üye ülkelerin liderleri 28 Temmuz'da düzenlenen olağanüstü zirvede, Keita'nın istifasının müzakere konusu olmayacağını ifade etmişti.

Ülke çapında gösteriler planlanıyordu

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifasını talep eden muhalif gruplar yeniden sokağa inmeye hazırlanıyordu.

Çok sayıda muhalif siyasi parti ve sivil toplum örgütünün başını çektiği M5 RFP platformunun liderlerinden İbrahim Ikassa Maiga, yerel basına yaptığı açıklamada, eylemlerini artıracaklarını söyledi.

Buna göre, muhalif grupların 25-26 Ağustos'ta ülke çapında geniş kapsamlı gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

Askeri hareketlilik arttı

Siyasi krizle mücadele eden Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği aktarıldı.

Mayıstan bu yana siyasi krizle mücadele eden Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenildi.