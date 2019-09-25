Dünya
Mali'de akaryakıt tankeri patladı: 5 ölü, 15 yaralı25 Eylül 2019 Çarşamba 05:51 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 05:57
Mali'de devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
[Mali'de akaryakıt tankeri patladı. Fotoğraf: REUTERS]
Mali'nin başkenti Bamako'da çevredekilerin devrilen akaryakıt tankerini kaldırmaya çalıştığı sırada tanker alev alarak patladı.
Patlamada 5 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etmesiyle alevlerin yakındaki iş yerlerine sıçraması önlendi.
[İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale etti. Fotoğraf: REUTERS]
Yaralılar başkentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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