Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali’de 3 Fransız asker bombalı saldırıda öldü
[Fotoğraf: AFP]
Mali’de Barkhane Operasyonu çerçevesinde görev yapan 3 Fransız askeri, araçlarına yönelik bombalı saldırıda öldü.
Elysee Sarayı'ndan düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Mali’nin Hombori bölgesinde bir operasyonda yer alan askerlerin zırhlı aracının el yapımı bombanın hedefi olduğu belirtildi.
Bombanın patlaması sonucu 3 askeri yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AFP | Mali'de bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 3 askerin fotoğrafı paylaşıldı.]
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, askerlerin ailelerinin acısını paylaştığı ve başsağlığı dilediği açıklandı.
Savunma Bakanlığı, olayın sabah meydana geldiğini açıkladı.
Etiketler: Fransa
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