Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:20Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
Madrid'de şiddetli patlama: En az 2 ölü
İspanya'nın başkenti Madrid'de, şehir merkezinde bir binada şiddetli patlama gerçekleşti.
Madrid Belediye Başkanı, doğal gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği düşünülen patlamada en az 2 kişinin öldüğünü açıkladı.
Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.
Binanın yanındaki yaşlı bakımevinde kalanlar tahliye edildi.
Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil savunma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeyi güvenlik koridoruna aldı.
[Grafik: TRT Haber]
Etiketler: İspanya Son Dakika
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