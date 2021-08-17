Macron, göçmenlerle ilgili açıklamalarıyla aşırı sağcı, göçmen karşıtı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'e benzetildi.

Fransız gazeteci Feiza Ben Mohamed, Macron'un sözlerini "iğrenç" olarak niteledi ve "Emmanuel Le Pen" etiketi ile paylaşımda bulundu.

Macron kendini savundu

Aynı etiketi kullanarak Macron'un açıklamasından utandıklarını belirten binlerce paylaşım yapıldı.

Afganistan'ın Sri Lanka Büyükelçisi de, "Mülteci hukuku açısından şu ana kadar duyduğum en acınası açıklamalardan" sözleriyle Macron'a tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, ifadelerinin çarpıtıldığını ileri sürerek kendini savundu.