Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 11:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Lübnanlı aktivist Lokman Slim aracında ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Lübnan medyası, Hizbullah karşıtı Lübnanlı aktivist yazar Lokman Slim’in bir araçta ölü bulunduğunu duyurdu.
Yerel medyada, Hizbullah karşıtı Lübnanlı aktivist, yazar ve yayımcı Lokman Slim ülkenin güneyinde kiralık aracın içinde başından vurularak, ölü bulunduğu aktarıldı.
Slim'in arkadaşı olduğu belirtilen Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi (AUB) Profesörü Makram Rabah, "Görünüşe göre başından vurulmuş. Ve kiralık arabası Nabatiyeh bölgesinde bulundu” dedi.
Lübnanlı yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
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