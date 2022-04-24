Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lübnan'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 ölü, 27 kayıp
[Fotoğraf: Arşiv]
Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 27 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Lübnan Kızılhaç'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İçinde 60 kişinin bulunduğu tekne battı." ifadelerine yer verildi.
Teknedekiler için Lübnan Kızılhaç'ın Trablus limanına 7 ambulans gönderdiği belirtildi.
Açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinde Trablus kıyısı yakınlarında batan teknedekilerin durumu ve uyruklarıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA ise olayda "bir kız çocuğunun öldüğünü ve 27 kişinin kaybolduğunu" duyururken, Lübnan ordusuna bağlı deniz kuvvetlerinin diğer kişileri kurtardığını kaydetti.
Etiketler: Lübnan Düzensiz Göçmenler
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