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Dünya
AA 26.01.2025 14:58

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun saldırılarında 11 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 83 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun saldırılarında 11 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail'in Lübnan vatandaşları ve askerlerine düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında, Lübnan ordusundan askerler dahil olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 83 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki bölgelerde "şüpheli kişilerin yaklaştığı tespit edilen çeşitli alanlarda tehditlerin ortadan kaldırıldığı ve püskürtüldüğü" iddia edildi.

Lübnan ordusu da İsrail askerlerinin saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Ateşkes kapsamında öngörülen sürede Lübnan'ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusunun saldırılarında sabah saatlerinden itibaren 1'i Lübnan askeri olmak üzere 4 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

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