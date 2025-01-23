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Dünya
AA 23.01.2025 02:18

Los Angeles'ta çıkan yeni yangın birkaç saatte 2 bin hektarlık alana yayıldı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele devam ederken Castaic Gölü çevresinde birkaç saat önce çıkan yeni yangın, yaklaşık 2 bin hektarlık bir alanı kapladı.

Los Angeles'ta çıkan yeni yangın birkaç saatte 2 bin hektarlık alana yayıldı

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının internet sitesindeki bilgilere göre, Castaic Gölü çevresinde birkaç saat önce çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangının 2 bin hektardan fazla alanı kapladığı bildirilirken bölgede tahliye uyarıları verildi.

Uyarılarda yangının hayati tehlike yarattığı belirtilirken bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı duyuruldu.

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 68'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 91'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonra yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta, yangınların etkilediği Güney California'yı kapsayacağını belirtmişti.

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