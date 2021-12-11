İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre sarayın yakınlarında 3 ayrı silah sesi duyuldu.

Polisten yapılan açıklamada, sarayın yakınlarındaki bir olaya müdahale edildiği, olay yerinin etrafındaki yolların kapatıldığı aktarıldı.

Vatandaşlar için risk olmadığı ancak yolların bir süre daha kapalı kalacağı öğrenildi.

Olayın ne olduğuna dair detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.