Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 20:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Londra'da Kensigton Sarayı yakınında silah sesleri duyuldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere'nin Başkenti Londra'daki Kensington Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu.
İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre sarayın yakınlarında 3 ayrı silah sesi duyuldu.
Polisten yapılan açıklamada, sarayın yakınlarındaki bir olaya müdahale edildiği, olay yerinin etrafındaki yolların kapatıldığı aktarıldı.
Vatandaşlar için risk olmadığı ancak yolların bir süre daha kapalı kalacağı öğrenildi.
Olayın ne olduğuna dair detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.
Etiketler: İngiltere
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