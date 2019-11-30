Dünya

Londra polisi: Saldırıyı 28 yaşındaki Usman Khan gerçekleştirdi

30 Kasım 2019 Cumartesi 04:00 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 04:32

Londra polisi, Londra Köprüsü'nde meydana gelen terör saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırganın 2012 yılında terör suçundan ceza aldığı ve 2018 yılında serbest bırakıldığı belirtildi.