Dünya
Londra polisi: Saldırıyı 28 yaşındaki Usman Khan gerçekleştirdi30 Kasım 2019 Cumartesi 04:00 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 04:32
Londra polisi, Londra Köprüsü'nde meydana gelen terör saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırganın 2012 yılında terör suçundan ceza aldığı ve 2018 yılında serbest bırakıldığı belirtildi.
[Fotoğraf: AFP]
Londra polisi 2 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili son bilgileri açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre saldırgan 28 yaşındaki Usman Khan.
Khan, 2012'de terör suçundan ceza aldı, 2018 Aralık'ta serbest bırakıldı.
Saldırıyla bağlantılı başka kişi bulunamadı.
Kaynak: Reuters
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