Polisten yapılan yazılı açıklamada yerel saatle 13.58'de bir bıçaklama ihbarıyla polisin Londra Köprüsü'ne intikal ettiği ve burada bir erkeği gözaltına aldığı aktarıldı.

İngiltere’de saldırı alarmı. Londra köprüsü kapatıldı. Çevredeki insanları bıçakladığı iddia edilen şüpheli, polisler tarafından vuruldu. Detayları @trthaber muhabiri Zeynep Eryılmaz aktardı. pic.twitter.com/x8D27rmaYE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 29, 2019

Saldırgan öldürüldü

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Genel Müdür Yardımcısı Neil Basu yaptığı açıklamada, yerel saatle 14.00'te ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin vurduğu saldırganın öldüğünü söyledi.

Basu, olayda terör bağlantısı olduğunu belirterek, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını kaydetti.

Köprü trafiğe kapatıldı

Amatör kamerayla çekilen bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülüyor.

Olay sonrası köprü trafiğe kapatıldı, geniş güvenlik önlemi alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

İngiliz basınında yer alan haberlere göre olayda 5 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: Reuters]

İngiliz polisi, vatandaşları Londra Köprüsü ve yakınlarına yaklaşmamaları konusunda uyarırken, o yöne giden yollar ve bölgedeki metro istasyonları ulaşıma kapatıldı.

İngiliz polisi olayın terör saldırısı kapsamında araştırıldığını duyurdu.

[Fotoğraf: Reuters]

Boris Johnson: Olayla ilgili bilgilendiriliyorum

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Londra Köprüsü’ndeki olaya ilişkin bilgilendiriliyorum. Tüm polis ve acil servis ekiplerine, hızlı müdahaleleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

İngiliz hükümeti, bu ay ülkedeki terör tehdit seviyesini en yüksek ikinci basamak olan "ciddi"den 3. basamak olan "önemli"ye düşürmüştü. Terör tehdit seviyesi 2017'de meydana gelen terör saldırılarının ardından yükseltilmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA, DHA