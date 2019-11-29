Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı: Saldırgan öldürüldü, 5 kişi yaralandı29 Kasım 2019 Cuma 18:08 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 20:47
İngiltere Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı haberi güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Saldırgan polis ekipleri tarafından öldürüldü, 5 kişi yaralandı, köprü trafiğe kapatıldı.
Polisten yapılan yazılı açıklamada yerel saatle 13.58'de bir bıçaklama ihbarıyla polisin Londra Köprüsü'ne intikal ettiği ve burada bir erkeği gözaltına aldığı aktarıldı.
İngiltere’de saldırı alarmı. Londra köprüsü kapatıldı. Çevredeki insanları bıçakladığı iddia edilen şüpheli, polisler tarafından vuruldu. Detayları @trthaber muhabiri Zeynep Eryılmaz aktardı. pic.twitter.com/x8D27rmaYE— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 29, 2019
Saldırgan öldürüldü
İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Genel Müdür Yardımcısı Neil Basu yaptığı açıklamada, yerel saatle 14.00'te ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin vurduğu saldırganın öldüğünü söyledi.
Basu, olayda terör bağlantısı olduğunu belirterek, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını kaydetti.
Köprü trafiğe kapatıldı
Amatör kamerayla çekilen bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülüyor.
Olay sonrası köprü trafiğe kapatıldı, geniş güvenlik önlemi alındı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre olayda 5 kişi yaralandı.
İngiliz polisi, vatandaşları Londra Köprüsü ve yakınlarına yaklaşmamaları konusunda uyarırken, o yöne giden yollar ve bölgedeki metro istasyonları ulaşıma kapatıldı.
İngiliz polisi olayın terör saldırısı kapsamında araştırıldığını duyurdu.
Boris Johnson: Olayla ilgili bilgilendiriliyorum
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Londra Köprüsü’ndeki olaya ilişkin bilgilendiriliyorum. Tüm polis ve acil servis ekiplerine, hızlı müdahaleleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.
İngiliz hükümeti, bu ay ülkedeki terör tehdit seviyesini en yüksek ikinci basamak olan "ciddi"den 3. basamak olan "önemli"ye düşürmüştü. Terör tehdit seviyesi 2017'de meydana gelen terör saldırılarının ardından yükseltilmişti.
Kaynak: TRT Haber, AA, DHA