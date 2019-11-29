Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı29 Kasım 2019 Cuma 18:08 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 18:12
İngiltere Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı haberi güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Köprü kapatıldı, İngiliz polisi çok sayıda kişinin bıçaklandığını duyurdu, 1 şüpheli vuruldu, 1 kişi de gözaltına alındı.
İngiliz Sky News televizyonun haberine göre, yerel saatle 14.00 civarında bıçaklı bir saldırgan köprüde bulunanlardan bazılarını yaraladı.
İngiltere’de saldırı alarmı. Londra köprüsü kapatıldı. Çevredeki insanları bıçakladığı iddia edilen şüpheli, polisler tarafından vuruldu. Detayları @trthaber muhabiri Zeynep Eryılmaz aktardı. pic.twitter.com/x8D27rmaYE— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 29, 2019
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde şüphelinin Londra Köprüsü üzerinde, polisler tarafından vurulduğu görülüyor.
Olay sonrası köprü üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Metro istasyonları kapatıldı
Polisin vurduğu şüphelinin öldüğü iddia ediliyor. Çok sayıda kişinin ise yaralandığı açıklandı. Olayda 1 kişi de gözaltına alındı.
Bölgedeki metro istasyonları ulaşıma kapatıldı. Olayın terör saldırısı olup olmadığı bilinmiyor.
Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.
Kaynak: TRT Haber, AA