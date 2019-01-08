İngiltere'de ikinci bir insansız hava aracı krizi yaşanıyor.

Gatwick'in ardından şimdi de Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'da tüm uçuşlar durduruldu. Heathrow üzerinde izinsiz uçuş gerçekleştiren bir drone tespit edildiği duyruldu. Havalimanında kırmızı alarm verildi. Güvenlik gerekçesi ile de tüm uçuşlar durduruldu.

Heathrow Havalimanı Sözcüsü, ihtiyadi bir tedbir olarak uçuşlarımızı durdurduk ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yolcularımızdan özür diliyoruz açıklamasında bulundu.

20 Aralık 2018 tarihinde Gatwick Havalimanı üzerinde iki adet mini insansız hava aracının izinsiz uçuş gerçekleştirmesi, büyük paniğe yol açmıştı. Bine yakın uçuş iptal edilmişti. Gatwick Havalimanı 2 gün kapalı kalmıştı.

Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar "drone" uçurulması yasak olan İngiltere'de, uçuş güvenliğini tehlikeye sokmak 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

Heathrow Havalimanı 4’ü yolcu, biri kargo olmak üzere 5 terminalden oluşuyor. Havalimanında 80’den fazla havayolu şirketi, her yıl 84 ülkedeki 185 kente yaklaşık 75 milyon yolcu taşıyor.

Kaynak: TRT Haber