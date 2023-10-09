Libya’nın Bingazi kentinde 3 gündür GSM operatörleri hizmet vermiyor

Libya’da faaliyet gösteren Madar ve Libyana GSM şirketlerinin bir milyonu aşkın abonesinin bulunduğu kentin içinde iletişim ve haberleşme imkanı tamamen kesildi.

AA muhabirine konuşan Trablus sakini Ahmed İdrisi, Bingazi’den bir arkadaşı ile cep telefonu ile görüştüğünü, “arkadaşının bu görüşmeyi yapabilmek için Bingazi’nin 50 kilometre dışına çıkmak zorunda kaldığını” söyledi.

Yerel medyada Bingazi ile görüşmelerin 3 gündür ancak uydu telefonları aracılığı ile yapılabildiği belirtiliyor.

Libya'da, “Bingazi’de bazı güvenlik problemlerinin yaşandığı, bu nedenle ülkenin doğusundaki hükümetin GSM hizmetlerini durdurduğu” konuşuluyor.

GSM operatörlerinin neden hizmet vermediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.