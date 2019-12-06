Dünya
Libya: Yunanistan'ın kararı kabul edilemez06 Aralık 2019 Cuma 16:39 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 17:15
Libya Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'ın büyükelçimizi sınır dışı etme kararı kabul edilemez" açıklamasını yaptı.
[Fotoğraf: AA ]
Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'yi sınır dışı etme kararı aldı. Yunanistan, Menfi'ye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdi.
Libya'dan Yunanistan'ın kararına tepki gecikmedi.
Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala, "Yunanistan'ın büyükelçimizi sınır dışı etme kararı kabul edilemez" dedi.
Kaynak: TRT Haber
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