Libya'da yine tansiyon yükselmeye başladı. Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde iki silahlı grup arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti saldırılara tepki gösterdi. Başkentin şiddetten uzak tutulması için görüşmeler yürütülmesinin ardından yaşanan çatışmaların kınandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler de Trablus'ta yaşanan silahlı çatışmalar karşısında derin endişe duyulduğunu kaydetti.

Trablus çevresinde askeri yığınaklar artıyor

Son günlerde Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin Trablus çevresinde askeri yığınak yapması endişeleri artırdı.

Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Başbakan Dibeybe'ye "Yetkinizi gönüllü olarak teslim edin" çağrısı yapmış, bu talep başkente girmeye hazırlık olarak değerlendirilmişti.

Buna karşılık Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, hükümetin seçimlere kadar iş başında olacağını vurgulamıştı.

Türkiye'den Libya'daki taraflara itidal çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'da yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Tarafların sağduyuya davet edildiği açıklamada, çatışmaların bir an önce durdurulması çağrısı yapıldı. Türkiye'nin istikrarın sağlanması için Libya halkına her türlü desteği sağlamaya devam edeceği vurgulandı.