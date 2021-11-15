Dün, Kaddafi'nin, Sebha kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunduğu açıklanmıştı.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, Seyfülislam Kaddafi'nin adaylığını kabul etmedi.

Babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkan Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.