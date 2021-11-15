Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya'da Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık seçimlerindeki adaylığına ret
[Fotoğraf: AA]
Libya Yüksek Seçim Komisyonu, ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık seçimlerine adaylığını reddetti.
Dün, Kaddafi'nin, Sebha kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunduğu açıklanmıştı.
Libya Yüksek Seçim Komisyonu, Seyfülislam Kaddafi'nin adaylığını kabul etmedi.
Babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkan Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.
Etiketler: Libya
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