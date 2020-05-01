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Libya'da Sebha kenti sakinleri hükümete destek olacaklarını açıkladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya'nın Sebha kenti sakinleri ortak bir açıklama yaparak, darbeci Hafter'den desteklerini çektiklerini, artık hükümete destek olacaklarını açıkladı.
Libya'da Sebha kenti sakinleri artık darbeci Hafter'e destek vermeyeceklerini açıkladı.
Ortak bir metinle duyuran kent sakinleri artık hükümete destek vereceklerini ifade etti.
Hafter milislerine 6 hava saldırısı
Libya Hükümeti, başkent Trablus’un güneyinde bulunan darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.
Etiketler: son dakika Libya darbeci hafterSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 03:26
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