"El-Ahrar" Televizyonu'nun Merzuk kentinden milletvekili Rahme Adem'e dayandırarak verdiği habere göre, Hafter güçlerine ait askeri bir uçağın düzenlediği hava saldırısında Tebu kabilesinden 41 kişi öldü, 60'dan fazlası yaralandı.

Merzuk Belediye Meclis üyesi Muhammed Ömer, Tebu kabilesinin yaşadığı El-Kale Mahallesi'nin hedef alındığı saldırıda can ve mal kaybı yaşandığını açıkladı ancak ayrıntılı bilgi vermedi.

Basında ise saldırıda bir düğün alayının hedef alındığı bilgisi yer aldı.

Hafter güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Hastaneler ve siviller doğrudan hedef alınıyor

Libya'da başkent Trablus'a saldıran Halife Hafter milisleri, hastaneleri, sağlık çalışanlarını ve sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor.

Hafter milisleri, yakın zamanda Trablus'un güneyindeki El-Zetarine sahra hastanesini hedef almıştı.

Başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere birçok uluslararası kuruluş tarafından Libya'da tek meşru güç olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise Hafter'in hastaneleri hedef almasının soruşturulmasını talep ediyor.

Kaynak: AA