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Libya'da darbeci Hafter'den roketli saldırı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerinin başkent Trablus’ta düzenlediği roketli saldırıda 1 sivil öldü.
Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu resmi sözcüsü Mustafa el-Meceli, "Hafter milisleri tarafından atılan roketler başkentteki Trablus limanı, Mitiga Havalimanı ve sahil yoluna düştü. Saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.” ifadelerini kullanıdı.
Hafter milisleri dün gece de başkente roketlerle saldırmış, şehrin güneyindeki Ebu Selim bölgesine düşen roketler nedeniyle 6 sivil hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Libya hafter ROKETLİ SALDIRISon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 01:45
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