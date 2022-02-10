Libya'da Temsilciler Meclisi'nde yapılan oturumda, ülkenin doğusundaki milletvekillerinin katılımıyla Meclisi Başkanı Akile Salih'in başkanlığında yapılan oturumda, milletvekillerinin çoğunluğu eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa lehine oy verdi.

Tobruk'taki oturuma ülkenin batısındaki temsilcilerin çoğu katılmadı.

Ülkenin doğusundaki milletvekilleri ve batısındaki bazı siyasi aktörler 24 Aralık 2021 tarihi itibariyle, Ulusal Birlik Hükümeti'nin görevinin sona erdiğini iddia ediyor.

Eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Misrata kentinden başkan adayı olmuştu.

Dibeybe’nin itirazı ve tepkisi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede mevcut hükümetin görevine devam edeceğini ve yeni bir geçiş dönemine izin vermeyeceğinin altını çizmişti.

Başbakan Dibeybe, Libya'daki ulusal televizyon kanalında halka hitaben yaptığı konuşmada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in yeni bir hükümet kurulması yönündeki çalışmalarına değinerek, "İktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğim ve diğer adayların da çekilmesi durumunda başbakanlık yarışından çekileceğim." demişti.

Fethi Başağa kimdir?

Libya'nın önde gelen siyasi liderlerinden Başağa, 1962'de Misrata kentinde dünyaya geldi.

Havacılık Fakültesinden "teğmen" rütbesiyle mezun olan Başağa, 2011’de Muammer Kaddafi rejimine karşı başlayan 17 Şubat Devrimi'ne katılarak Misrata Askeri Meclisi'nde yer aldı.

Başağa, Fayiz es-Serrac başbakanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde 2018-2021 yıllarında İçişleri Bakanlığı yaptı.

Başağa, Birleşmiş Milletler öncülüğünde başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 5 Şubat 2021'deki hükümet seçimi oylamasında başbakan adayı olmuş ancak seçimi az farkla Abdulhamid Dibeybe kazanmıştı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.