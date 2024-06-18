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Dünya
AA 18.06.2024 02:32

Libya'da aşırı sıcaklar yangına neden oldu: Binlerce palmiye yok oldu

Libya'nın güneyindeki Kufra kentinde aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangında binlerce palmiye ağacı yandı. Yangınlarda ölen veya yaralanan olmadı.

Libya'da aşırı sıcaklar yangına neden oldu: Binlerce palmiye yok oldu

Libya Ulusal Güvenlik Kurumundan ismini vermek istemeyen bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Kufra kentinde aşırı sıcakların neden olduğu büyük yangınlar çıktı.

Kufra'da palmiye ağacı yetiştiriciliği yapılan 3 büyük çiftlikte çıkan yangınlarda binlerce palmiye ağacı küle döndü.

Can kaybı ve yaralanma yok

Palmiye çiftliklerindeki ağaçların yüzde 70'ini yok eden yangınlardan 2'si kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri bir çiftlikteki yangını hala kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangınlarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı

Libya Ulusal Meteoroloji Merkezi, Kurban Bayramı'nın 2. günü çoğu bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını duyurmuş, Kufra'da sıcaklığın 42 dereceye kadar ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

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