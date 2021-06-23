Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen Libya konulu İkinci Berlin Konferansı sona erdi.
Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya'dan Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanları katıldı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 16 ülke ve dört uluslararası kuruluştan temsilcilerin katıldığı konferansı, "başarılı" olarak değerlendirdi.
58 maddelik bildirge
Konferansın en önemli gündem maddelerini ülkede aralık ayında yapılması planlanan seçimler ile yabancı savaşçıların Libya'yı terk etmesi oluşturdu.
Konferansın ardından 58 maddelik sonuç bildirgesi yayınlandı.
Etiketler: Libya Almanya Mevlüt Çavuşoğlu
Sıradaki Haber
İkinci Berlin Konferansı Bildirisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz