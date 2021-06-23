Birleşmiş Milletler ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen Libya konulu İkinci Berlin Konferansı sona erdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 16 ülke ve dört uluslararası kuruluştan temsilcilerin katıldığı konferansı, "başarılı" olarak değerlendirdi.

58 maddelik bildirge

Konferansın en önemli gündem maddelerini ülkede aralık ayında yapılması planlanan seçimler ile yabancı savaşçıların Libya'yı terk etmesi oluşturdu.

Konferansın ardından 58 maddelik sonuç bildirgesi yayınlandı.

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı Bildirisi'nde, "24 Aralık seçimlerinin belirlendiği şekilde gerçekleşmesi için gerekli anayasal ve hukuki düzenlemeler uygulanmalıdır." denildi.

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