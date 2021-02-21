Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 23:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı
Libya İçişleri Bakanlığı, Bakan Fethi Başağa'nın suikast girişimine uğradığını açıkladı. Açıklamada, Başağa'nın bulunduğu konvoya başkent Trablus'ta silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın Canzur bölgesindeki konutuna giderken, konvoyuna ağır silahlı bir pikap araçtan makineli silahlarla ateş açıldığı bildirildi.
Başağa'nın saldırıdan "hiçbir zarar görmeden" kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Bakanın korumalarının silahlı grupla çatışmaya girmesi sonucu bir korumanın yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırganlardan birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırının faillerinden hesap sorulması için yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Etiketler: Libya
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