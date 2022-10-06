Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya Başbakanı: Bazı ülkelerin Türkiye'yle imzalanan muhtıraya kaşı çıkması beni ilgilendirmiyor
[Fotograf: AA]
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye ile imzalanan hidrokarbon mutabakat muhtarısına ilişkin ilişkin açıklama yaptı. Dibeybe, "Bazı ülkelerin Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasına karşı çıkması beni ilgilendirmiyor" dedi.
Dibeybe Trablus merkezli "February" televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapılan anlaşmaları, herhangi bir yanlışlık olmaması için bir yıl boyunca tartıştıklarını sonra imzaladıklarını aktardı.
Türkiye ile yapılan anlaşma doğrultusunda Libya karasularında petrol arama çalışmalarını başlatmaktan geri adım atmayacaklarını kaydeden Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe; “İmzalanan protokol, bölgesel sularımızdaki büyük petrol servetimizi ve buna bağlı yatırımlarımızı güçlendirecek" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Libya
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