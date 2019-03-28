Edinilen bilgiye göre, 22 Mart'ta Tuzla'dan hareket eden Palau Bayraklı 52 metre boyundaki "Elgiblu 1" isimli tanker dün Libya açıklarında ele geçirildi.
6 personeli bulunan geminin kaptanının Türk, 4 personelin Hintli, 1 personelin ise Libyalı olduğu öğrenildi.
Gemi mürettebatının Libya açıklarında kurtartığı göçmenleri Trablus limanına bırakmak istediği ancak Libya'ya dönmek istemeyen göçmenlerin geminin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Malta ordusu kaçırılan gemiye müdehale için harekete geçti. Geminin kontrolü Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı.
Palau bayrağı taşıyan tankerin 2015 yılında Türk bir firma tarafından satıldığı öğrenilmişti.
İtalya İçişleri Bakanı: Gemi İtalyan limanlarına yanaşamaz
İtalya İçişleri Bakanı Metteo Salvini, geminin İtalyan limanlarına yanaşmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtmişti.
Kaynak: AA, TRT Haber