Libya açıklarında 140'tan fazla göçmen kurtarıldı

İyi bir hayat için yola çıkan ve denizlerde yaşam mücadelesi veren göçmenlerin yaşadığı dramlar yürek yakıyor.

Geçtiğimiz gün Libya açıklarındaki 140'tan fazla göçmen Akdeniz'deki yardım ekipleri tarafından kurtarıldı.

Görevliler, denizde uzun saatler geçirmelerine rağmen göçmenlerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Bin 524 kişi denizde hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu yıl 60 bin göçmen Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaştı. Bin 524 kişi ise denizde hayatını kaybetti.

Kaynak: Reuters, AP