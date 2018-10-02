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Leila Elmi İsveç'teki ilk Müslüman ve başörtülü vekil oldu

Göçmen karşıtı politikaların yükselişe geçtiği İsveç'te, Somali asıllı Leila Ali Elmi Yeşiller Partisi'nden milletvekili seçilerek, İsveç’in ilk Müslüman ve başörtülü vekili oldu.

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Leila Elmi İsveçteki ilk Müslüman ve başörtülü vekil oldu

Seçimler öncesi pek tanınmayan ve partisi tarafından 21. sırada aday gösterilen Leila Elmi, beklenmedik bir şekilde listedeki diğer adayların üzerinde oy alarak İsveç Parlamentosu Riksdag'a giren ilk Müslüman ve başörtülü kadın oldu.

1461 oy alan Elmi, İsveç'te Doğu Afrikalıların en yoğun olarak bulunduğu Göteburg şehrinden aday olmuştu.

Somali asıllı Elmi siyaset hayatına ilk adımını, 2014'te Göteburg'un banliyösü olan Angered'de belediye konseyinde görev alarak atmıştı.

Yeşiller Partisi, 349 sandalyeli İsveç Parlamentosunda 4. parti olarak yer alıyor ve son seçimlerde 25 milletvekili çıkardı.

İsveç'te 9 Eylül 2018'de yapılan seçimlerde, göçmen karşıtı İsveç Demokratları Partisi oyların yüzde 17.6'sını alarak seçimlere damgasını vurmuştu.

Kaynak: Euronews

Etiketler: Yeşiller Partisi, Somali, Leila Ali Elmi, İsveç
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