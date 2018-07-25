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Laos'ta çöken barajda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor

Asya ülkesi Laos'un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan 6 köyde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi.

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Laosta çöken barajda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor

Laos haber ajansı KPL'de yer alan habere göre, Attapeu eyaletinde inşaat halindeki Xe-Pian Xe-Namnoy barajı set duvarının önceki gece çökmesi sonucu nehir boyunca sular altında kalan köylerde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi kayboldu.

Bin 300'den fazla aile evsiz kaldı

Çökmenin ardından barajda biriken 5 milyar litre suyun sellere yol açması nedeniyle bin 300'den fazla aile evsiz kaldı.

İnşaatına 2013'te başlanılan ve gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan hidroelektrik barajının neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Projenin ortaklarından Güney Koreli SK Mühendislik ve İnşaat şirketinden bir sözcü, barajın "beklenmeyen şiddetli yağışlara" bağlı olarak çöktüğünü sandıklarını söyledi.

Laos'taki Güney Koreli şirketler tarafından üstlenilen ilk yap-işlet-devret projesi olan barajın maliyetinin 1,02 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Arama kurtarma ekiplerinin tahliye ve arama çalışmaları devam ediyor.

Başbakan Thongloun Sisoulith, kabine toplantılarını iptal ederek bölgeye gitmek için yola çıktı.

Yerel yetkililer de bölge halkı için özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısı yaptı.

Çöken barajın 2019'da tamamlanması ve üretilen elektriğin yüzde 90'ının Tayland'a verilmesi planlanıyordu.

Baraj, Güney Kore, Tayland ve Laos şirketlerinden oluşan konsorsiyumun ortak girişimi olarak inşa ediliyordu.

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: laos, baraj çökmesi, asya ülkesi
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