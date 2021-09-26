Avrupa Uzay Ajansının yer gözlem sistemi Copernicus'un verilerine göre, lavlar bir haftada 16,4 kilometre yol alarak 212 hektarlık alanda bulunan 462 ev ile hayvancılık ve tarım amaçlı kullanılan 40'tan fazla depo ve ahırın yanmasına neden oldu.

Yanardağın ana ağzında iki gün önce meydana gelen kırılmayla daha da hızlı akan lavlar, yamaçtaki Todoque Kilisesi'nin de yanmasına yol açtı.

Volkanın bazı bölümlerinde lav çıkışının azaldığı, akışın en yoğun olduğu güney bölümünde 2,5 kilometre yol kateden lavların saatte 30 metre hızla ilerlediği kaydedildi.

Bazı bölgelerde insanlar evlerine dönüyor

La Palma'da evlerinden tahliye edilen 6 bine yakın kişi halen otel, spor salonu, garaj ve diğer ada sakinlerinin evlerinde kalmayı sürdürüyor, lav akışının durduğu iki yerleşim yerinde ise halkın evlerine geri dönmeye başladığı duyuruldu.

Adadaki 3 ilçede eğitim ve öğretime ara verilmesine devam ediliyor.

Yanardağdaki patlamalarda fışkıran lavlar ve küller şimdiye kadar 1200 hektardan fazla tarım alanını etkiledi, adanın önemli geçim kaynağı muz ağaçlarında da ciddi zararların olduğu belirtiliyor.

Askerlerin de destek verdiği adadaki yardım ve kontrol çalışmaları için 1000'den fazla kişi görev yapıyor.

Bu arada La Palma Adası'ndaki mağdur kişilere yardım amacıyla ülke genelinde kampanya başlatıldığı, İspanyolların büyük bir dayanışma gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

24 ve 25 Eylül'de kapatılan havaalanındaki pistin, küllerden temizlenmesinin ardından kısıtlı da olsa uçuşlara açıldığı bildirildi.

La Palma'da 50 yıl sonra ilk defa bir yanardağın aktif duruma geldiğini hatırlatan uzmanlar, Cumbre Vieja'daki patlamaların birkaç ay daha süreceğini öngörüyor.