Kuzey Makedonya'daki nüfus sayımı için ülke dışında yaşayan çifte vatandaşların internet aracılığıyla nüfus kaydı oluşturmasına imkan sağlandı.

Ülke dışında yaşayan seçmenler, www. stat.gov.mk, www.census.stat.gov.mk web siteleri üzerinden nüfus sayımına katılabilecek.

Web siteleri üzerinden nüfus sayımına katılan kişilere, 8 dil seçeneği sunuluyor. Türkçe de dil seçenekleri arasında.

Nüfus kayıt işlemleri sırasında, kişisel kimlik ve adres bilgileri, aile ile göç etmiş kişilerin verileri, medeni durum, etnik köken, ailede konuşulan dil, eğitim durumu, kişilerin ekonomik ve sağlık durumları gibi sorular cevaplandırılıyor.

Seçmenler 7 ekranda sorulan soruları cevapladıktan sonra kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor.

"Sayım sürecinde Türk toplumunun her ferdi sosyal sorumluluk taşımaktadır"

Mart ayı başında Üsküp'de 'Kuzey Makedonya Türkleri Sayım Değerlendirme Çalıştayı' düzenlenmişti. Çalıştaya katılan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, ülke dışında bulunan Kuzey Makedonya Türklerinin de nüfus sayımına iştirak edeceklerini dile getirerek, “Elbette ki nüfus sayımında uluslararası standartların ve şeffaflığın gözetilmesi büyük önem taşımaktadır. Sayım sürecinde Türk toplumunun her ferdi sosyal sorumluluk taşımaktadır." diye konuştu.

Çalıştayın sonunda yayımlanan bildirgede ise şu ifadelere yer verildi;

“Nüfus sayımı, Türk milletinin Kuzey Makedonya’daki varlığının en önemli göstergesi olacaktır. Ohri Çerçeve Anlaşması gereğince milletlerin hakça temsil edilmesinde ve pozitif ayrımcılığın geliştirilmesinde sayımların önemi büyüktür. Nüfus sayımı, Kuzey Makedonya’nın kurucu unsur olan Türk milletinin tapusu sayılmaktadır. Kuzey Makedonya Türk milleti olarak ortak milli bir duruş sergilememiz mecburidir.

Nüfus sayımı neticeleri, Türkçenin, ülkedeki diğer dillerle birlikte tüm Kuzey Makedonya’da resmiyetinin ve kullanımının sağlanmasına ön ayak olacaktır. Başkalarının üzerimizde planladıkları asimilasyon ve inkar politikalarını müsaade edilmeyecektir.

Nüfus sayımı neticeleri kültür ve tarihi mirasımızın korunmasına katkı sağlayacaktır. Milli bayrağımızın yerel çapta daha çok belediyelerde dalgalanmasına vesile olacaktır. Nüfus sayımı, başta Balkan Türk varlığına, Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk dünyasına büyük moral ve katkı sağlayacaktır."