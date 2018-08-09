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Kuzey Kutbu'nu keşfe çıkan gemi 100 yıl sonra geri döndü

Norveçli kaşif Roald Amundsen'in 100 yıl önce Kuzey Kutbu'nu keşfetmek için yola çıkan gemisi 'Maud' bir asır sonra ülkesine geri döndü.

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Kuzey Kutbunu keşfe çıkan gemi 100 yıl sonra geri döndü

Güney Kutbu'na ilk ulaşan ve kuzeybatı geçidini baştan sona ilk aşan kaşif Amundsen'in bir zamanlar kaptanlık yaptığı gemi 'Maud', yaklaşık yüzyıl önce Norveç'ten ayrılmıştı. Kanada'nın kuzeyinde Nunavut yakınlarında batan gemi uzun süredir Norveç'e getirilmek isteniyordu.

Norveçli kaşif 1918 ve 1920 yılları arasında bu gemiyi Kuzeydoğu geçidine doğru denize açılmak için kullanmıştı. Amacı buradan Kuzey Kutbu'na ulaşarak seferini tamamlamaktı ancak mümkün olmamıştı.

Gemi 1930'larda henüz batık durumda değilken ABD şirketi Hudson's Bay Company'e satılmış, sonra bir süre radyo istasyonu ve depo olarak kullanılmıştı. 1990 yılındaysa Norveç'in Asker belediye meclisi 'Maud'u sadece 1 dolara satın alarak ülkesine döndürme izni çıkarmıştı. Ancak iznin zamanı dolmuş ve yeniden çıkarılması gerekmişti.

Denizde 45 gün süren zorlu yolculuktan sonra nihayet Norveç sularına giriş yapan Maud'un 'eve dönüş' projesini yöneten Norveçli Jan Wangaard, "Hepimiz heyecanlıydık. Norveç'e ulaşabilmek 'eve dönüş' projesinin amacıydı. Dolayısıyla sahil şeridini görmek özel bir histi" açıklamasını yaptı. Wangaard'a göre yolculuğun en can sıkıcı kısmıysa kötü hava şartlarını atlatmayı beklemekti.

Kaynak: Euronews, CBC

Etiketler: Roald Amundsen, Norveç, Kuzey Kutbu, keşif, gemi
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