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Kuzey Kore'nin tepkisi Trump'ı tweet paylaşmaktan vazgeçirdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yazdığı bir tweetin Kuzey Kore ile savaş çıkarma riski nedeniyle paylaşılmadan silindiği ortaya çıktı.

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Kuzey Korenin tepkisi Trumpı tweet paylaşmaktan vazgeçirdi

ABD'de Watergate skandalını ortaya çıkararak eski başkan Richard Nixon'ı istifaya götüren araştırmacı gazeteci Bob Woodwar, ilginç bir iddia ortaya attı.

Son yazdığı kitapla gündem olan Woodwar, CBS televizyonuna verdiği röportajda Beyaz Saray'da yaşananları anlattı.

Woodwar, Başkan Trump'ın Güney Kore'de görev yapan ABD askerlerinin ailelerinin geri çağrılacağı yönünde bir ileti hazırladığını söyledi.

"Savaş tehdidi olarak göreceğiz"

Ancak arka kanallardan mesaj gönderilen Kuzey Kore'den beklenmedik sertlikte bir tepki geldi. 

Kore yönetimi 28 bin kişiden oluşan asker ailelerinin yarımadadan çekilmesini "savaş tehdidi olarak" göreceklerini bildirdi. 

Bu tepkinin ardından Trump tarafından yazılan ileti sosyal medyadan paylaşılmadan silindi.

Woodwar'ın kitabı hakkında yeni ayrıntılar

Woodwar tarafından kaleme alınan ve Washington'da gündem olan kitapla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

Kitapta ABD'nin Kuzey Kore'den atılabilecek bir füzeyi Alaska'dan saniyeler içinde tespit edebilecek istihbarata sahip olduğu yönündeki açıklamanın Kuzey Kore tarafından dikkate alınmadığı bilgisine yer veriliyor.

Woodwar'ın Başkan Trump'ın, kendisi ve tüm ülke için felakete neden olabilecek 'dürtülerini kontrol etmek ve felaketleri engellemek' için yakın çevresinin çevirdiği 'gizli entrikalar'ı konu alan Korku: Beyaz Saray'da Trump' isimli yeni kitabı geçtiğimiz hafta satışa çıkmıştı.

ABD Başkanı ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında 19 Eylül 2017'de karşılıklı tehditlerle iyice gerilen ilişkiler 12 Haziran 2018'de Singapur'da iki liderin görüşmesi ve nükleer silahsızlanma konusunda anlaşmaya varmasıyla normalleşmeye başlamıştı.

Kaynak: Euronews

Etiketler: tweet, Trump, Kuzey Kore
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