Kuzey Koreli hacker'lardan milyonlarca dolarlık vurgun iddiası

ABD merkezli güvenlik şirketi FireEye, geçtiğimiz gün yetkilileri uyararak konuyla ilgili kırmızı alarm verdi. Firma, Kuzey Koreli bir grup hacker'ın farklı ülkelerdeki bilgisayar sistemlerine sızarak 2014 yılından beri milyonlarca dolar vurgun yaptığını iddia etti.

"11 ülkede organize hırsızlık"

FireEye yetkilileri "çok akıllıca planlanmış ve yıkıcı sonuçları olan" saldırılarla Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının en az 11 ülkede organize hırsızlık olayına imza attıklarını ifade etti. Firma, tespit ettikleri saldırı ve hırsızlık olaylarının küresel tehdit noktasına geldiğini belirtiyor.

Salı günü ABD Vatan Güvenlik Departmanı yetkilileri, kötü amaçlı bir yazılım olan Hidden Cobra ile Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Asya ve Afrika'daki ATM'lerden para çaldığı uyarısı yapmıştı.

Casusluk faaliyetleri yaptıkları da iddialar arasında

Associated Press'e (AP) konuşan bazı yetkililer, tüm bu saldırıların ardında uzun bir şebeke listesi olduğunu ve suç zincirinin ardında Kuzey Koreli yetkililerin desteğini tespit ettiklerini söyledi. Finans kurumların yanı sıra bu suç örgütünün kendisine düşman gördüğü ülkelerde casusluk faaliyetleri yaptığı da yetkililerin ulaştığı bilgiler arasında.

ABD'li siber güvenlik firması CrowdStrike'ın Başkan Yardımcısı Adam Meyers, suçluların eylemlerini azaltmadığını ifade ederek, saldırıların sınırlarını belirlediklerini ve vurgun yapmaya devam ettiklerini söyledi.

"Çalınan paralar kumarhanelerde aklanıyor"

Çalınan paraların Filipinler'de sahte isimli banka hesaplarına aktarıldığı ve daha sonra da kumarhanelerde aklandığı belirtiliyor. Yetkililer, Kuzey Koreli suç şebekesinin 2014 yılından bu yana 1.1 milyar dolar vurgun yapmaya çalıştığını ifade ediyor.

Eylül 2018'de ABD Adalet Bakanlığı, Bangladeş Merkez Bankasından 81 milyon dolar çalan ve İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu sistemine WannaCry virüsü bulaştıran Kuzey Koreli bir bilgisayar korsanını hapis cezasına çarptırdığını açıklamıştı.

Kaynak: AP, Euronews