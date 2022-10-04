Kuzey Kore yönetimi, geçen hafta yaptığı dört ayrı füze denemesinin ardından yine bir füze ateşledi.

Ancak orta menzilli füzenin bu kez Japonya'nın üzerinden geçtiği ve 4 bin kilometreden fazla yol aldığı bildirildi.

Füzenin ateşlenmesi beş yılın ardından ilk kez Japonya'yı alarma geçirdi. Ülkenin kuzeydoğusunda sirenler çaldı, halktan acilen sığınaklara gitmesi istendi. Bazı bölgelerde tren seferleri bir süre durduruldu.

Füze'nin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına, Pasifik Okyanusu'na düştüğü açıklandı.

Açıklamanın ardından hayat normale döndü.