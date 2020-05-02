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Kuzey Kore lideri Kim 20 gün sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktı
[Kuzey Kore lideri Kim Jong-un | Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 20 gün sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktığı duyuruldu.
Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 20 gün sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktığını duyurdu.
Etiketler: Kuzey Kore kim güney koreSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 01:18
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