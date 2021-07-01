Kore Merkez Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim Jong-un, Çin Komünist Partisinin 100'üncü yılı dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i kutladı.

Kim, yayımladığı tebrik mesajında, ülkesi ile Çin arasındaki ilişkileri geliştirmek için çabalayacaklarını belirtti.

Kuzey Kore lideri, "Kore İşçi Partisi, Çin Komünist Partisi ile olan sıkı birliği ile (Kuzey) Kore - Çin dostluğunu zamanın gerektirdiği ve iki ülke halklarının arzu ettiği yeni stratejik bir noktaya yükseltecektir." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, dünkü açıklamasında, Kuzey Kore'ye yardım gönderebileceklerini belirterek iki ülkenin, zorluklar ile karşılaşıldığında birbirlerine yardım etme konusunda eski bir geleneğe sahip olduğunu vurgulamıştı.

Sözcü Vang, gerekirse Çin'in Kuzey Kore'ye yardım sağlamayı etkin şekilde değerlendireceğini bildirmişti.