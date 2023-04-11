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Dünya
İHA 11.04.2023 00:32

Kuzey İrlanda’da polis aracına molotoflu saldırı

Kuzey İrlanda’da yüzleri maskeli bir grup, polis aracına molotof kokteyli ile saldırı düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi ülkede tansiyon yükseldi.

Belfast Anlaşması’nın (Hayırlı Cuma Anlaşması) 25’inci yılının kutlandığı sırada Londonderry kentinde anlaşmaya karşı olan milliyetçiler tarafından protesto gösterisi düzenlendi.

Protestolar sırasında yüzleri maskeli bir grup polis aracına molotof kokteyli ile saldırdı.

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Derry City & Strabane Bölgesi Başkomiseri Nigel Goddard yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra Creggan'da gördüğümüz şey inanılmaz derecede moral bozucuydu. Bu, yasal görevlerimizi yerine getirmek için bölgede bulunan polislerimize yönelik anlamsız ve pervasız bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Polis olay yerinde delillerin toplandığını ve 2000 Terörizm Yasası çerçevesinde saldırıyla ilgili soruşturma yürütüleceğini açıkladı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Kuzey İrlanda’da terör tehdidi seviyesi yükseltilmişti

İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Chris Heaton-Harris, Kuzey İrlanda'da terör tehdidi seviyesinin “önemli” seviyeden saldırı ihtimalinin yüksek olduğu `ciddi` seviyeye yükseltildiğini duyurmuş, söz konusu kararın İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5 tarafından alındığını ifade etmişti.

Heaton-Harris, “MI5, Kuzey İrlanda'ya yönelik Kuzey İrlanda bağlantılı terörizm tehdidini 'önemli'den 'ciddi'ye yükseltti. Halk tetikte olmalı, ancak paniğe kapılmamalı ve endişelerini Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı'na (PSNI) bildirmeye devam etmelidir" demişti.

Biden, başkent Belfast’a gelecek ve çarşamba günü İrlanda’yı ziyaret edecek.

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