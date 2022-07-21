Kuzey Akım 1 boru hattı, Baltık Denizi altında Rusya'dan Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp gaz taşıyor.

Piyasalar ve şirketler, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle boru hattının kapalı kaldığı sürenin uzatılabileceğinden endişe ediyordu ancak söz konusu boru hattının bakımı planlanan sürede tamamlandı.

Bugün akışın başladığı ilk saatte sisteme 48 milyon metreküp doğal gaz verildi.

Günde 160 milyon metretküplük kapasiteye sahip boru hattı bakımdan önce 60-65 milyon metreküp gaz iletiyordu. Bugün gün içinde akışın 65 milyon metreküpe ulaşması öngörülüyor.