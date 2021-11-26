Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Güveniş Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir firmada çalışan kurye, cadde üzerinde aracıyla seyir halindeyken önüne çıkan yayaya çarpmamak için el frenini çekti. Sonrasında savrulan araç, yol kenarında park halindeki araçlara çarptı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazmalarla birbirlerine girdiler

Kaza sonrası yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa ve kazmalarla birbirine saldıran grubu çevredekiler ayırmaya çalışırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaza yapan kurye ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.