Kudüs'te saldırıların gölgesinde 11. Cuma: İhlaller gün aymadan başladı

Filistinliler, sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılmak istedi. İsrail güçleri Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermedi. Bunun üzerine cemaat, namazı Aksa'nın önünde kıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te camilerden Mescid-i Aksa'ya sahip çıkın anonsu yapıldı.

Anonsta "Mescid-i Aksa'nın hamileriyiz" ifadesi kullanıldı. Cuma namazının Mescid-i Aksa'da kılınması istendi. Anonsta seferberlik çağrısı da yapıldı.

İsrail 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırıları başlatmasının ardından, Mescid-i Aksa'daki ihlallerini de artırdı.

Cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa boş kaldı

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere yönelik geniş kısıtlamaları 11 haftadır devam ediyor. İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi, içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü.

Özellikle cuma günleri, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermiyor. Aksa'nın çevresinde toplanan Filistinlilere sert müdahalede bulunuyor.

Can kaybı 20 bini geçti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 53 bin 320 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.